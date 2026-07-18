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El duelo definitorio entre la Argentina y España promete ser una jornada inolvidable para los hinchas, y el tradicional espacio de encuentro impulsado por La Opinión Austral volverá a convertirse en el escenario donde familias, amigos y fanáticos podrán compartir la emoción de alentar juntos al equipo nacional.

Desde el inicio de la competencia, el medio santacruceño acercó cada partido de la Selección a la comunidad, generando un espacio de celebración colectiva que permitió vivir cada gol, cada jugada y cada momento de tensión con la energía de una verdadera fiesta deportiva.

Ahora, con la Copa del Mundo a un paso de definirse, la invitación es para todos los vecinos y vecinas de Río Gallegos: acercarse, llevar la camiseta argentina y ser parte de una jornada histórica frente a la pantalla gigante de La Opinión Austral.

La cita será en la esquina de avenida San Martín y Don Bosco, donde el sueño de millones de argentinos se vivirá a lo grande, con la ilusión intacta y el corazón puesto en la Selección.

Argentina y España frente a frente por la gloria mundial. Río Gallegos, una vez más, alentando juntos.