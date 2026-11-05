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Río Gallegos se prepara para vivir una jornada especial para el deporte de los puños. El próximo jueves 12 de noviembre, el CePARD será sede de una noche de boxeo internacional que promete jerarquizar la actividad y generar un importante acontecimiento para el deporte santacruceño.

La propuesta estará vinculada a ONEBA Champion Argentina, organización que tendrá presencia en la capital provincial con una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo del boxeo y darle visibilidad a esta disciplina.

Uno de los aspectos destacados de la velada será la participación de dos reconocidos profesionales del ámbito internacional, quienes llegarán para aportar su experiencia y conocimiento en diferentes áreas vinculadas al boxeo.

Presencia de referentes internacionales

Entre las figuras anunciadas se encuentra Gilberto López, director de Oficiales de Ring de ONEBA, quien tendrá un papel relevante en el desarrollo y la supervisión de los aspectos reglamentarios de la actividad.

También estará presente Andrés Flores, médico especialista en medicina deportiva, cuya participación pone de manifiesto la importancia de los controles médicos y el cuidado integral de los deportistas dentro de una disciplina que exige preparación, responsabilidad y condiciones adecuadas de seguridad.

La presencia de ambos profesionales representa un aporte significativo para el crecimiento y la jerarquización del boxeo regional.

Así serán las medallas que estarán en disputa este próximo 12 de noviembre.

Una apuesta al crecimiento del boxeo santacrueño

La actividad cuenta con el acompañamiento de Santa Cruz Deportes, ONEBA, el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) y otras instituciones y organizaciones vinculadas a la disciplina.

La llegada de este tipo de propuestas a Río Gallegos representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el deporte local, generar vínculos con referentes internacionales y abrir nuevos espacios de capacitación y desarrollo.

De esta manera, el CePARD se prepara para recibir una nueva cita deportiva de carácter internacional, con el boxeo como protagonista y la expectativa de vivir una jornada que contribuya a seguir impulsando esta disciplina en Santa Cruz.