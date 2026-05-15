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La iniciativa se desarrollará desde las 10 de la mañana en la Escuela de Kayak I Yenu Jono, en la capital santacruceña, y contará con la participación de deportistas locales vinculados a la natación y al kayak recreativo.

La jornada es organizada por la Escuela de Kayak I Yenu Jono junto al Grupo Master del Club Deportivo Hispano Americano, instituciones que desde hace años impulsan actividades deportivas y recreativas en contacto con la naturaleza patagónica.

Según indicaron los organizadores, el evento tendrá un carácter participativo y simbólico, invitando a vecinos y deportistas a sumarse con el objetivo de expresar, a través del deporte, un pedido colectivo de paz en el contexto internacional actual.

La convocatoria refleja además el crecimiento de las actividades náuticas en Río Gallegos, donde cada vez más personas se integran a propuestas vinculadas al kayak y al nado en aguas abiertas, disciplinas que han ganado protagonismo en los últimos años dentro del calendario deportivo local.

Bajo banderas de distintos países y con la imagen de la tradicional paloma de la paz, la actividad busca transmitir un mensaje de fraternidad y convivencia, utilizando el deporte como herramienta de unión entre comunidades.

Los organizadores destacaron que la participación será abierta y remarcaron la importancia de acompañar este tipo de encuentros que promueven valores como el respeto, la solidaridad y la vida saludable.