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La competencia se llevará a cabo el sábado 30 de mayo desde las 10:00 horas en las instalaciones del Club Independiente Río Gallegos, ubicado en calle Alvear 332. El certamen tendrá como principal objetivo definir la selección santacruceña que representará a la provincia en el Torneo Nacional Infanto-Juvenil y de Mayores, previsto para los días 10 y 11 de octubre en Neuquén.

El evento reunirá a destacados dojos y clubes de distintas localidades de Santa Cruz, entre ellos Atlético Boxing Club, Dojo Samurái – Centro Chileno RG, Club Independiente Río Gallegos, Club Boca Río Gallegos, Dojo Furriol y el Centro de Empleados de Comercio.

Las competencias estarán divididas en categorías para niños y niñas, cadetes, juveniles y adultos, contemplando las modalidades de kata (forma) y kumite (combate), tanto en pruebas individuales como por equipos.

Desde la organización señalaron que la convocatoria está destinada a practicantes comprometidos con el entrenamiento y con la posibilidad de representar a Santa Cruz en la instancia nacional, destacando además el crecimiento sostenido que viene teniendo el karate Shotokan en la provincia.

Se espera una importante participación de atletas, entrenadores y familias, en una jornada que combinará deporte, disciplina y espíritu competitivo, fortaleciendo el desarrollo de las artes marciales en el sur argentino.