Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La capital santacruceña volverá a convertirse en un punto de encuentro para los mejores exponentes del tenis de mesa de la región con la realización del Torneo Regional Abierto, que se llevará a cabo los próximos 11 y 12 de julio en las instalaciones del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD).

La competencia estará destinada a las categorías U9, U11, U13, U15, U17, U19, U23 Todo Competidor (TC) y Maxis 24, 44, 55 y 65 años, convocando a jugadores y jugadoras de distintos puntos de la Patagonia y del país.

El evento es organizado de manera conjunta por la Asociación Civil Tenimesista de Santa Cruz (ACTSC) y la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM), consolidándose como una de las fechas más importantes del calendario regional de la disciplina.

Además del nivel competitivo que promete el certamen, los participantes tendrán la posibilidad de sumar puntos para el ranking nacional, un aspecto clave para quienes buscan mejorar su posicionamiento dentro del circuito federado.

Desde la organización informaron que las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse comunicándose con Damián Márquez al 2966-544145. El cierre de inscripciones está previsto para el 8 de junio, mientras que los jugadores tendrán tiempo para solicitar la baja hasta el 9 de junio.

Otro de los aspectos destacados del torneo es que cada inscripción incluirá alojamiento y comida, una medida que busca facilitar la participación de las delegaciones visitantes y fortalecer la convocatoria del evento.

Con el respaldo de las instituciones organizadoras y la expectativa de una importante concurrencia de deportistas, Río Gallegos se prepara para vivir dos jornadas de intensa actividad deportiva, promoviendo el crecimiento y desarrollo del tenis de mesa en Santa Cruz y la región.