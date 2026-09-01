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Río Gallegos se prepara para recibir a ciclistas de distintos puntos de la Patagonia con la primera edición del encuentro de cicloturismo “Aike Pedalear en Río Gallegos”, una iniciativa impulsada por un grupo de cicloturismo local que busca instalar una nueva fecha en el calendario deportivo y recreativo de la ciudad.

La jornada se llevará adelante el 5 de diciembre de 2026, desde aproximadamente las 9:00. La convocatoria está destinada a ciclistas, grupos y clubes de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Comodoro Rivadavia y otras localidades de la Patagonia.

El recorrido tendrá una extensión aproximada de 55 kilómetros y permitirá conocer distintos sectores de Río Gallegos. La largada será desde el Monumento al Soldado José Honorio Ortega y el circuito atravesará sectores urbanos y caminos rurales hasta llegar a la zona costera, donde los participantes bordearán el estuario del río Gallegos.

Uno de los atractivos principales será el paso por el antiguo ramal ferroviario y sus históricos puentes, incorporando al recorrido parte del patrimonio y la historia de la capital santacruceña. El trayecto finalizará en el Monumento a los Caídos en Malvinas Argentinas, donde se realizará el cierre de la jornada.

Desde la organización destacaron que el objetivo no es solamente compartir una salida en bicicleta, sino también poner en valor los paisajes, la naturaleza y la historia de Río Gallegos, además de generar un espacio de encuentro y camaradería entre ciclistas de diferentes localidades.

La intención es que esta primera edición sea el punto de partida de un evento que pueda crecer con los años y convertirse en una referencia para el cicloturismo de Santa Cruz y la Patagonia.

La inscripción tiene un valor de $60.000 y deberá abonarse antes del 5 de noviembre. El costo contempla desayuno, refrigerio, almuerzo y cena para los participantes. Las inscripciones y toda la información del encuentro se encuentran disponibles en el sitio oficial de Aike Pedalear.

Con una propuesta que combina 55 kilómetros de recorrido, paisajes patagónicos, naturaleza, patrimonio histórico y compañerismo, Río Gallegos se prepara para vivir una jornada diferente y abrirle las puertas de la ciudad a los amantes del ciclismo.