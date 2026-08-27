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El hockey santacruceño ya tiene a sus representantes para la instancia nacional de los Juegos Evita 2026. Durante ayer y hoy, en la localidad de Caleta Olivia, se desarrolló la instancia provincial de la disciplina en las instalaciones de la Asociación de Hockey Santa Cruz Norte, donde equipos de distintos puntos de la provincia disputaron dos jornadas de competencia para definir a los conjuntos que llevarán los colores de Santa Cruz a Mar del Plata.

Tras una intensa competencia, Río Gallegos se quedó con la representación provincial en Hockey Femenino, mientras que El Calafate será el equipo encargado de representar a Santa Cruz en Hockey Masculino en la instancia nacional.

El seleccionado femenino de Río Gallegos estará integrado por Camila Reyna, Victoria Molina, Juliana Cettour, Delfina Colfman, Rebecca Ayunta, María Paz Rienzi, Candela Sportelli, Juana Rodríguez, Martina Farías y Roma Di Nardo. El equipo tendrá como técnico a Sergio Anatola, acompañado por Carlos Ruiz.

El seleccionado femenino estará conformado por las jugadoras de Hispano Americnao de Río Gallegos.

En la rama masculina, el representante santacruceño será El Calafate, que conformó su plantel con Gabino Santa Cruz, Gino Pestoni Cocci, Benicio Sotelo, Augusto Deregibus, Elian Scarafia, Thomas Daniel Sequeira, Teo Cheda, Fenix Fuentes, Ciro Villagra e Ian Federico Rivarola Saavedra. El conjunto estará dirigido técnicamente por Carlos Javier Saade.

Con los representantes ya definidos, ahora el desafío estará puesto en la instancia nacional, que se desarrollará en Mar del Plata, donde Río Gallegos y El Calafate se medirán con equipos de otras provincias en busca de llevar a Santa Cruz a lo más alto.