Se llevó a cabo en Río Turbio el torneo “Nani” Alvarez” donde el resultado fue favorable para el equipo local al vencer a 28 de Noviembre en el último encuentro de la jornada por 17 a 15 para quedarse con el primer lugar.

El mismo había puesto en juego la copa challenguer con el nombre del recordado protagonista, donde Río Turbio se llevo también a la goleadora que fue Macarena Maza y a la valla menos vencida en Brenda Sormani, dejando en tercer lugar al Atlético Boxing Club de Río Gallegos y en cuarto lugar a Balomnmano de Punta Arenas.

Un nuevo torneo de Handball y el esfuerzo de la gente de Río Turbio para llevarlo adelante, sumado a la victoria lograda dejando atrás a un equipo de Río Gallegos y a otro de Punta Arenas, lo que no es sencillo ni mucho menos.