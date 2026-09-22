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El básquet 3×3 masculino ya tiene representante santacruceño para los Juegos Nacionales Evita 2026. Este domingo, en Puerto Deseado, culminó la instancia provincial de los Juegos Santacruceños Santa Cruz Puede, donde la Escuela Municipal de Río Turbio se quedó con el primer puesto y consiguió el pasaje a la competencia nacional.

La definición se llevó adelante en el Gimnasio Municipal “Puchito Otey”, escenario que recibió a los equipos que participaron de la competencia provincial. Tras una jornada de básquet y con los resultados finales, Río Turbio se ubicó en lo más alto del podio, seguido por Hispano de Río Gallegos, que finalizó en la segunda posición, y la Escuela Municipal de Puerto San Julián, que completó el tercer lugar.

El cierre de la jornada contó con la presencia del subsecretario de Deportes de Puerto Deseado, Oscar Alegre, quien acompañó la actividad y la ceremonia final de esta instancia de los Juegos Santacruceños.

Con la consagración obtenida en Puerto Deseado, el conjunto de Río Turbio será el encargado de representar a Santa Cruz en los Juegos Nacionales Evita, que se desarrollarán en la ciudad de Mar del Plata del 1 al 8 de noviembre.