River cierra la pretemporada ante Pachuca, el equipo de Rondón

El equipo de Martín Demichelis, River Plate, disputará un nuevo amistoso de pretemporada ante el Pachuca de Salomón Rondón mañana a las 20 en Dallas, en la semana final de los trabajos de cara al inicio oficial de la Copa de la Liga.

El encuentro ante el equipo mexicano, que sumó al delantero venezolano Rondón tras su sorpresiva salida del Millonario en diciembre pasado, se disputará en el Toyota Stadium de la ciudad texana con televisación en directo de la señal Star +.

River, que viene de igualar 2-2 ante un combinado de la MLS en un encuentro a puertas cerradas el fin de semana y ante Monterrey por 1-1, terminará su pretemporada este sábado en el tercer amistoso que jugará ante Pachuca.

El partido cobró relevancia por las últimas declaraciones de Rondón, que tras debutar con un gol en el Pachuca dijo sobre su fugaz paso por River: “Estoy muy contento, era algo que necesitaba, había pasado tiempos difíciles y hoy el fútbol me da revancha”.

El venezolano Rondón había sido un pedido de Martín Demichelis pero cuando le restaban dos años de contrato decidió rescindir una semana antes de jugar la final del Trofeo de Campeones.

El equipo de Demichelis cierra la pretemporada en Dallas, donde llegó el martes para el amistoso con Monterrey, tras un par de semanas de trabajos físicos en la costa este de la Florida, en Bradenton, en la IMG Academy.

El plantel comenzó la pretemporada con la baja de Pablo Solari, convocado al Sub 23 que disputará el Preolímpico de Venezuela, luego se sumó a la misma convocatoria Claudio Echeverri y el domingo perdió a Gonzalo Pity Martínez por lesión.

Por ahora, el Millo sólo se reforzó con el uruguayo Nicolás Fonseca, a quien había contratado el año pasado, mientras que tuvo las bajas de Enzo Pérez, Matías Suárez, Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, Bruno Zuculini, Nicolás De la Cruz y Rondón.

La dirigencia encabezada por el presidente Jorge Brito y el vice Matías Patanián seguirá charlando con Demichelis para definir si avanzan con la búsqueda de un delantero, aunque no hay novedades. Mientras, el DT trabaja en su nueva táctica que usó ante Monterrey con la línea de cuatro y los dos laterales altos, en zona media, un volante central con dos internos y un enganche como punta de ese rombo y dos delanteros, uno de área y otro pivotando.

Al menos en el empate frente a Monterrey, incluso con los cambios en el segundo tiempo, se sostuvo ese esquema con modificación de apellidos y sólo lo rompió sobre el final pasando a un 4-1-4-1 con el ingreso de los juveniles.

Mañana a la noche van a jugar los titulares con algunos retoques en cada una de las líneas, más el regreso de Miguel Borja en la ofensiva, Ramiro Funes Mori y quizá ataje Centurión ante las molestias de Franco Armani.

Al tiempo que están descartados Santiago Simón, que sufrió una luxación en la mano y debe estar dos meses con yeso, y Milton Casco, que se encuentra en la etapa final de la recuperación por el síndrome meniscal sufrido en diciembre.

El equipo que arrancará jugando ante Pachuca será muy similar al que defina poner de titular frente a Argentinos Jrs, el domingo 28 de enero en el Monumental Más, en un inicio de temporada con tres partidos en una semana.

En cuanto a Pachuca, está en plena competencia porque el fin de semana empezó la Liga Mexicana al ganarle 1-0 con gol de Rondón a Cruz Azul y le postergaron para febrero el partido de la segunda fecha ante León.

Pachuca, además de Rondón, tiene en sus filas a un ex River, el defensor central Gustavo Cabral, que hace dupla defensiva con el formoseño Sergio Barreto, quien inició su carrera en Independiente.

Probables formaciones:

River Plate: Armani o Centurión; Andrés Herrera, Paulo Díaz, Leandro González Pírez y Enzo Díaz; Agustín Palavecino, Matías Kranevitter, Manuel Lanzini y Esequiel Barco; Facundo Colidio y Borja. DT: Martín Demichelis.

Pachuca: Carlos Moreno, Daniel Aceves, Sergio Barreto, Gustavo Cabral y René López; Pedro Pedraza, Jesús Hernández, Alan Bautista y Erick Sánchez; Rondón y Oussama Idrissi. DT: Guillermo Almada..

Arbitro: a designar.

Estadio: Toyota Stadium (Dallas).

Hora de inicio: 20.00.

TV: Star +. (Télam)