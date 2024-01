River empató con Monterrey sobre el final de un amistoso que no dejó mucho en Dallas

River Plate empató 1 a 1 con Monterrey, de México, a cinco minutos del final del encuentro amistoso disputado en el imponente estadio Cotton Bowl, de Dallas, Estados Unidos, con una temperatura inferior a los cero grados y pocas conclusiones aun para el entrenador Martín Demichelis en este comienzo de temporada.

Las circunstancias de este amistoso estuvieron signadas en lo futbolístico por la muy baja temperatura con la que se encontró River a su llegada a Dallas anoche, cuando hacían 11 grados bajo cero.

Por suerte para los dirigidos la temperatura aumentó un poco a la hora del encuentro de esta noche, aunque la misma bajó de los dos grados a uno bajo cero desde que comenzó hasta que terminó el partido.

Y obviamente el entorno no ayudó demasiado tampoco, porque el imponente estadio Cotton Bowl tiene una capacidad para más de 92.000 espectadores, lo que se volvió imposible de completar ni siquiera a un cincuenta por ciento, pese a que el cotejo se inició a las 19.10 locales.

Dentro de ese panorama este River que venía de un clima más benigno en Miami se encontró en esta oportunidad con el conjunto dirigido por el argentino Fernando Ortiz que, obligado por las circunstancias, ya que acaba de comenzar el torneo Clausura en México y entonces debió apelar a una formación alternativa para afrontar este compromiso.

De esta manera solamente fue titular uno de los cuatro argentinos que tiene en el plantel y es el recién llegado volante ex Banfield y Estudiantes de La Plata, Jorge "Corcho" Rodríguez, mientras que sus compatriotas, el arquero Esteban Andrada, el volante Maximiliano Meza y el delantero Germán Berterame arrancaron en el banco.

Esto le permitió a River, especialmente en el primer tiempo, ejercer un leve dominio sobre su rival y generar una acción favorable para convertir que falló Ignacio Fernández.

Los riverplatenses mostraron en ese período inicial que carecieron de presencia ofensiva importante, ya que el colombiano Miguel Borja estuvo ausente por una fatiga muscular y entonces Demichelis apeló a la inclusión del prometedor juvenil Agustín Ruberto para formar dueto ofensivo con Facundo Colidio.

"Estamos buscando incorporar algún extremo y el colombiano Jaminton Campaz nos interesa, pero no sabemos cual es su situación", indicó hoy el presidente riverplatense, Jorge Brito, sobre el atacante de presente difuso entre Gremio, de Brasil, propietario de sus derechos federativos, y Rosario Central, dueño del 50 por ciento de su pase.

El desarrollo del juego tuvo una mejoría para River en el arranque del complemento, sobre todo por las cinco variantes que desde el primer minuto de ese segundo período ensayó Demichelis, y que al desnaturalizar el partido, ese río revuelto terminó favoreciendo a los "milllonarios".

Claro que esa mejoría riverplatense observada del medio hacia delante, que derivó en algunas acciones favorables en derredor del arco defendido por Luis Cárdenas, no fue tal en la zona defensiva, y a la primera contra que ensayó el equipo mexicano el uruguayo Rodrigo Aguirre aprovechó una duda entre los recién ingresados Leandro González Pírez y el arquero Ezequiel Centurión para poner en ventaja a los mexicano a los 20 minutos.

Claro que más allá de que ambos fueron los protagonistas finales de esa acción, el problema inicial radicó en el incoherente retroceso de sus volantes. River pareció extrañar a Enzo Pérez (en esa acción del gol ya había salido quien hoy lo reemplazó desde el arranque, Matías Kranevitter, reemplazado apenas cinco minutos antes por el debutante uruguayo Nicolás Fonseca).

Claro que si eso es un problema para Demichelis, por contrapartida el técnico riverplatense se debe haber ido muy contento con lo hecho por el chico Franco Mastantuono, el azuleño de apenas 16 años, que hizo un surco jugando como extremo derecho desde que ingresó pasado el cuarto de hora del complemento en lugar de un inexpresivo Colidio y fue el gestor de las mejores acciones de riesgo en el área mexicana.

Pero cuando parecía que la gélida noche de Dallas se iba a terminar con una derrota para River apareció Marcelo Herrera por el lateral derecho, ese que disputa palmo a palmo con Santiago Simón y el hoy lesionado Milton Casco, y con un furibundo derechazo puso la igualdad final.

Ahora River volverá a jugar el próximo sábado frente a otro equipo mexicano como Pachuca, en la continuidad de su gira norteamericana.

– Síntesis –

Monterrey: Luis Cárdenas; César Bustos, Edson Gutiérrez, Sebastián Vegas y Christian Franco; Jaziel Martínez, Jorge Rodríguez y Jesús Manuel Corona; Víctor López; Sergio Canales y Brandon Vázquez. DT: Fernando Ortíz.

River Plate: Franco Armani; Santiago Simón, Paulo Díaz, Héctor David Martínez y Enzo Díaz; Ignacio Fernández, Matías Kranevitter, Manuel Lanzini y Esequiel Barco; Agustín Ruberto y Facundo Colidio. DT: Martín Demichelis.

Goles en el segundo tiempo: 22m. Aguirre (M) y 40m. Herrera (R)..

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Ezequiel Centurión por Armani (R), Leandro González Pírez por Paulo Diaz (R); Marcelo Herrera por Simón (R); Rodrigo Aliendro por Ignacio Fernandez (R), Agustín Palavecino por Lanzini (R) y Víctor Guzmán por Vegas (M); ; 17m. Nicolás Fonseca por Kranevitter (R), Franco. Mastantuono por Colidio (R); Rodrigo Aguirre porVazquez (M); Alí Avila por Corona (M); Cristian Reyes por Jorge Rodriguez (M) y César Garza por Canales (M), 36m. Jordi Cortizo por López (M); Omar Nicolás Govea Garcia por Jaziel Martinez (M);, Daniel Zabala por Enzo Diaz (R) e Ian Subiabre por Barco (R);

Amonestados: Aguirre (M). Lanzini, Enzo Díaz y González Pirez (R).

Árbitro: Lorenzo Hernández (España).

Estadio: Cotton Bowl (Dallas, Estados Unidos).

(Télam)