El técnico Rubén Capovilla, quien ya tuvo esa responsabilidad, vuelve ahora a dirigir técnicamente al club Newells Old Boys de El Calafate, luego de un “impasse” prolongado, donde realizó otras actividades, incluso como director de deportes de la comuna calafateña.

Rubén que realizó sus primeros pasos en la dirección técnica en Río Gallegos, donde incluso fue responsable en otro tiempo del equipo de Bancruz, aquel que llegara a disputar ascenso con Nueva Chicago en cancha de Ferro con notable repercusión, se retiró después de unos años y se radicó en su tierra natal de El Calafate, donde ejerció la conducción técnica.

Incluso en 2024 asumió la responsabilidad de dirigir al Atlético Boxing Club en el Torneo Regional de ese año, hasta que al año siguiente fue reemplazado por Guerreiro, por lo que vivió nuevamente como en épocas anteriores un torneo Regional.

Destacado por sus conocimientos sobre el tema, en los últimos tiempos figuró como uno de los técnicos mas reconocidos de la provincia en distintas actividades, por lo que el club Newells donde militó por bastante tiempo, lo recibe ahora con los brazos abiertos para dirigir la primera y la quinta división en el fútbol calafateño.