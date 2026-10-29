Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El reducido de la Primera B de futsal de la Liga de Fútbol Sur tuvo un giro inesperado tras la resolución del Tribunal de Penas en el caso que enfrentó a Guardianes FC y Boxing Club. El organismo disciplinario hizo lugar a la protesta presentada por Guardianes por la inclusión de dos futbolistas que debían cumplir sanciones y, como consecuencia, se modificó el cuadro de cuartos de final de la competencia.

La decisión cambió el panorama de una serie que, dentro de la cancha, había terminado con victoria de Boxing Club por 5-4. Sin embargo, el reclamo de Guardianes FC prosperó ante el Tribunal de Penas y derivó en una sanción deportiva para el conjunto rival, que quedó fuera de la continuidad del reducido, mientras que Guardianes recuperó su lugar entre los equipos que siguen en carrera por el ascenso.

La presentación estuvo vinculada con la situación disciplinaria de Federico Cabrera, quien debía cumplir una fecha de suspensión, y Jeremías Pérez, que tenía dos jornadas pendientes. Según la información difundida sobre la resolución, además de la sanción deportiva, Boxing Club deberá afrontar una multa de $30.000 en concepto de derecho de protesta.

Debido al error en la inclusión de dos jugadores, Boxing Club se queda afuera de los cuartos de final.

Con este fallo, la organización de la competencia debió reordenar los cruces correspondientes a los cuartos de final, una instancia decisiva para los equipos que mantienen la ilusión de avanzar y pelear por el ascenso. De esta manera, Argentinos del Sur se enfrentará a La Kuadra; Sipger tendrá como rival a Guardianes FC; Unión Santacruceña B jugará ante Cagliari B; y Cagliari A se medirá con Warriors.

La continuidad de Guardianes FC representa uno de los principales cambios que dejó la resolución, ya que el equipo tendrá una nueva oportunidad deportiva tras la aceptación de su reclamo. Enfrente estará Sipger, en un cruce que definirá quién avanza a la siguiente instancia del reducido.

El caso también vuelve a poner en primer plano la importancia del cumplimiento de las sanciones disciplinarias en el futsal local, especialmente en etapas eliminatorias, donde una decisión administrativa puede modificar directamente el recorrido de los equipos.

Guardianes se enfrentará en cuartos de final a SIPGER, que fue uno de los mejores de la fase regular.

Con los cruces actualizados, el reducido de la Primera B entra en una nueva etapa y la atención vuelve a centrarse en la cancha. Los ocho equipos clasificados buscarán avanzar en el camino hacia el ascenso, en una definición que sumó un capítulo inesperado tras el fallo del Tribunal de Penas.