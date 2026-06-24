Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La actividad comenzó con una importante victoria en la categoría Primera División. San Miguel Taqsa se impuso ante Unión Santacruceña por 76 a 68, en un encuentro muy disputado que permitió al conjunto “Santo” sumar un valioso triunfo en la competencia local.

Por su parte, la categoría Maxi Masculino +45 tuvo protagonismo pleno de los representantes sanmiguelinos. En uno de los partidos de la jornada se enfrentaron San Miguel Vientos y San Miguel Rayados, en un atractivo duelo entre equipos del mismo club. Los auspiciados por el gimnasio de la calle Pellegrini fueron ampliamente superiores y se quedaron con la victoria por 99 a 43.

La programación continuó en horario nocturno y con cambio de escenario. En las instalaciones del CePARD, la versión “Grises” de San Miguel Rayados buscó cerrar la fecha con un resultado positivo, aunque no pudo ante Fortaleza. El conjunto rival mostró mayor efectividad y terminó llevándose el triunfo por 80 a 65.

De esta manera, San Miguel volvió a demostrar una fuerte presencia en las competencias de mayores de la LIBAR, participando con cuatro planteles y sumando una nueva jornada de competencia y crecimiento deportivo para la institución.