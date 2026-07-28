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El certamen marcará el inicio de la segunda mitad de la temporada y tendrá como principal objetivo brindarles minutos de juego, experiencia y protagonismo a los jugadores que transitan su primer año en la categoría Cadetes, especialmente aquellos que integran la camada U15 de primer año.

Desde la organización explicaron que la intención es convocar a clubes y gimnasios municipales de la ciudad para generar un espacio competitivo y de encuentro para el básquet formativo.

“La idea es que participen los clubes Hispano Americano y Los Tigres, y también las escuelas de básquet de los gimnasios de la Municipalidad de Río Gallegos. Hemos invitado a todos. Ojalá puedan sumarse al juego”, señalaron.

La competencia contará con la participación de equipos de clubes en las categorías U14 Femenino y Masculino, mientras que los gimnasios municipales podrán presentarse con planteles U15, una alternativa pensada para continuar acompañando el crecimiento deportivo de los jóvenes jugadores.

Uno de los principales objetivos del torneo será garantizar la mayor cantidad de partidos posibles durante las dos jornadas de competencia, permitiendo que cada equipo pueda sumar rodaje y continuar desarrollando sus habilidades dentro de la cancha.

Después del receso invernal, las categorías más chicas de San Miguel volvieron a los entrenamientos.

La organización informó que las inscripciones continúan abiertas y que los clubes y escuelas interesadas en participar pueden realizar consultas mediante mensaje privado en la cuenta de Instagram @torneos.cbsm.

Una vez confirmado el número definitivo de equipos participantes, se dará a conocer el fixture oficial del certamen.