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Durante el último fin de semana, la ciudad de Punta Arenas fue escenario de la definición de la Copa de Oro U17 F de la Liga Promesas de la Patagonia, que reunió a los cuatro mejores equipos de la categoría juvenil femenina. En un cuadrangular de alto nivel competitivo, los representantes chilenos marcaron el ritmo del certamen, mientras que San Miguel de Río Gallegos tuvo una actuación sobresaliente y logró quedarse con el tercer escalón del podio.

El título quedó en manos de Sokol Croata, que completó una destacada campaña y se consagró campeón de manera invicta. La lucha por el segundo puesto, en tanto, tuvo un desenlace más ajustado. San Miguel, que llegaba con aspiraciones de alcanzar el subcampeonato, no pudo concretar una victoria frente a Español, resultado que finalmente dejó al conjunto magallánico en el segundo lugar de la clasificación.

Más allá de no haber podido alcanzar el objetivo de meterse entre los dos primeros, el balance para el “Santo” fue ampliamente positivo. Con una contundente victoria frente a Hispano Americano, las dirigidas por el profesor Eduardo Aguilar se aseguraron el tercer puesto de la Patagonia Austral, coronando su participación con una alegría más que merecida.

Además, el equipo volvió a ratificar su condición de referente del básquet juvenil femenino de Río Gallegos, demostrando que el trabajo, la constancia y el compromiso son pilares fundamentales de su crecimiento deportivo.

El resultado adquiere todavía mayor valor si se tiene en cuenta el esfuerzo que implicó sostener la competencia, los viajes y la preparación a lo largo de la temporada. Las jugadoras de las categorías U17 y U18 cerraron así un año de balance muy satisfactorio, en el que pudieron sumar experiencia, fortalecer sus vínculos y evidenciar un importante crecimiento tanto colectivo como individual.