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El Club San Miguel volverá a convertirse en el epicentro del básquet formativo de Río Gallegos al albergar, desde este viernes 31 de julio hasta el domingo 2 de agosto, el Torneo Promocional U14 2026, una competencia que reunirá a nueve equipos de las categorías femeninas y masculinas.

La actividad se desarrollará en el gimnasio de la institución, ubicado sobre Avenida Sureda 11, donde se disputará un cuadrangular femenino y un pentagonal masculino con la participación de equipos de San Miguel, Hispano Americano, Los Tigres y el Gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha.

Inicialmente previsto para dos jornadas, el certamen finalmente se extenderá a tres días de competencia, decisión adoptada por la organización para brindar un mayor espacio de juego a los jóvenes deportistas.

En ambas ramas, el sistema de competencia será de todos contra todos durante la fase clasificatoria. Al término de esa instancia, los dos mejores equipos de cada torneo avanzarán a la final, que definirá a los campeones el domingo por la tarde.

La acción comenzará este viernes a las 16:00, con el duelo femenino entre San Miguel U14 y San Miguel Bordó. Más tarde se jugarán los primeros encuentros masculinos y la jornada se cerrará con otro compromiso femenino entre San Miguel Negro e Hispano.

El sábado ofrecerá la programación más extensa, con ocho encuentros distribuidos entre las 10:00 y las 20:30, mientras que el domingo se disputarán los últimos partidos de la fase regular antes de las finales. La definición masculina está prevista para las 16:00, mientras que la final femenina se jugará desde las 17:30.

El torneo representa una nueva oportunidad para fortalecer el desarrollo del básquet de base en la ciudad, promoviendo la competencia y el crecimiento deportivo de los jugadores y jugadoras de las categorías formativas en un fin de semana de intensa actividad.