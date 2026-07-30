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El Club San Miguel volverá a convertirse en el epicentro del básquet formativo de Río Gallegos al albergar, desde este viernes 31 de julio hasta el domingo 2 de agosto, el Torneo Promocional U14 2026, una competencia que reunirá a nueve equipos de las categorías femeninas y masculinas.

La actividad se desarrollará en el gimnasio de la institución, ubicado sobre Avenida Sureda 11, donde se disputará un cuadrangular femenino y un pentagonal masculino con la participación de equipos de San Miguel, Hispano Americano, Los Tigres y el Gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha.

Inicialmente previsto para dos jornadas, el certamen finalmente se extenderá a tres días de competencia, decisión adoptada por la organización para brindar un mayor espacio de juego a los jóvenes deportistas.

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El cronograma oficial del Torneo Promocional U14 2026 contempla tres jornadas de competencia con partidos en las ramas femenina y masculina.

En ambas ramas, el sistema de competencia será de todos contra todos durante la fase clasificatoria. Al término de esa instancia, los dos mejores equipos de cada torneo avanzarán a la final, que definirá a los campeones el domingo por la tarde.

La acción comenzará este viernes a las 16:00, con el duelo femenino entre San Miguel U14 y San Miguel Bordó. Más tarde se jugarán los primeros encuentros masculinos y la jornada se cerrará con otro compromiso femenino entre San Miguel Negro e Hispano.

El sábado ofrecerá la programación más extensa, con ocho encuentros distribuidos entre las 10:00 y las 20:30, mientras que el domingo se disputarán los últimos partidos de la fase regular antes de las finales. La definición masculina está prevista para las 16:00, mientras que la final femenina se jugará desde las 17:30.

El torneo representa una nueva oportunidad para fortalecer el desarrollo del básquet de base en la ciudad, promoviendo la competencia y el crecimiento deportivo de los jugadores y jugadoras de las categorías formativas en un fin de semana de intensa actividad.

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