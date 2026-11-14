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Se avecina un fin de semana de grandes desafíos y emociones para el básquetbol de San Miguel, que tendrá presencia en distintas competencias de la región, reafirmando el trabajo formativo y deportivo de la institución.

En Río Gallegos, el equipo masculino U17 de San Miguel será protagonista de la definición de la Liga Promesas de la Patagonia 2026, en la instancia final de la Copa de Oro. El conjunto santacruceño se medirá con Cordenap, de Punta Arenas; Argentinos del Sur, de El Calafate; e Hispano Americano, en un cuadrangular que promete partidos de alto nivel y mucha intensidad.

La programación comenzó este sábado 14 de noviembre, con los cruces en las canchas de San Miguel e Hispano Americano, y continuará el domingo 15 con los encuentros decisivos. Una oportunidad importante para los jóvenes santitos, que buscarán cerrar de la mejor manera su participación en el certamen.

El equipo femenino U15 también irá en busca de la Copa de Oro de la Liga Pro en Punta Arenas.

Por otra parte, el equipo femenino U15 viajará a Punta Arenas para disputar las finales de la Liga Pro, también en busca de la Copa de Oro. Las chicas afrontarán un exigente cuadrangular frente a tres importantes representantes del básquetbol chileno: Español y Sokol, de Punta Arenas, y Pumas, de Puerto Natales.

La competencia comenzó el viernes 13 y culminará este sábado 14 de noviembre, con una agenda de encuentros que pondrá a prueba el crecimiento, el carácter y el nivel deportivo del conjunto santacruceño.

La delegación se completará con otro equipo de San Miguel, integrado por jugadores de la categoría Mini, que participará del Encuentro “Edgardo Ojeda”, organizado por el Comité de Minibásquetbol de la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas.

Una experiencia que permitirá a los más pequeños compartir jornadas de juego, aprendizaje e intercambio con sus pares de la región. De esta manera, San Miguel tendrá un fin de semana con representación en tres categorías y dos ciudades, llevando sus colores a competencias que trascienden las fronteras y fortalecen los lazos deportivos entre la Patagonia argentina y chilena.

Serán días de básquetbol, desafíos y nuevas experiencias para los santitos, que volverán a ser protagonistas del deporte regional.