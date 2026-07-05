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En el certamen internacional organizado por el Club Español de Punta Arenas, la delegación femenina del “Sanmi” viajó con cuatro equipos que compiten en las categorías U13, U15, U17 y Primera División. El torneo reúne a nueve clubes del sur de Argentina y Chile, entre ellos Español, Cordenap, Umag, Coyhaique, Natales, Esmeralda, Bories y Metalúrgico de Río Grande.

Bajo la conducción de los entrenadores Anabella García, Juan Cruz Rodríguez y Chino Aguilar, las jugadoras comenzaron su participación con resultados dispares: un triunfo destacado en U15 ante Coyhaique y caídas en U13 frente a Español y en Primera contra Natales.

Por su parte, la rama masculina del club también tuvo actividad fuera de la ciudad. Tres categorías (U13, U15 y U17) viajaron a El Calafate para disputar una nueva fecha de la Liga Región Sur frente a Argentinos del Sur, en un certamen que también integra equipos como Hispano Americano y la Escuela Municipal de Río Turbio. La delegación, dirigida por Mariano Poeta, Joaquín Prada y Mariano Zorzoli, compitió durante sábado y domingo.

En total, cerca de 80 jugadores formativos y seis entrenadores del club San Miguel protagonizaron un fin de semana de intensa actividad deportiva en dos países y distintas ciudades patagónicas, reafirmando el crecimiento del proyecto formativo del club.

Con competencia, viajes y experiencia internacional, San Miguel continúa consolidando su presencia en el básquet regional.