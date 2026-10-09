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En la etapa final de trabajo, el cuerpo técnico continúa con la puesta a punto del equipo y la evaluación de los jóvenes convocados, con el objetivo de conformar una selección competitiva para afrontar el desafío de representar a Santa Cruz en uno de los principales encuentros deportivos juveniles de la Patagonia.

La convocatoria reúne a basquetbolistas de diferentes localidades de la provincia, en una nómina que refleja el alcance territorial del proceso de selección. Por Caleta Olivia fueron convocados Máximo Contreras y Matheo Cirignoli, mientras que Pico Truncado aporta a Nei Ríos, Alejo Straus y Francisco Silvia. También integran el preselectivo Fausto Maclen, de Río Turbio; Axel Schwarz, Elunén Lavignolle y Bautista Luzuriaga, de El Calafate; y Santi Olmos, de Cañadón Seco.

Por su parte, Río Gallegos cuenta con la mayor cantidad de representantes, con Benicio Sendes, Bernardino Soules, Tadeo Torres, Noe García, Matheo Germani, Enzo Sommariva, Simón Zapico, Felipe García y Álvaro Castillo. La lista se completa con Thiago y Atila Nahuelkin, de Puerto Deseado, y Tomás Pereyra, de Puerto San Julián.

La conducción del seleccionado está a cargo de Rodolfo Ivar Juárez, de Caleta Olivia, como director técnico, acompañado por Bryan Illesca, de Pico Truncado, en la función de asistente técnico. Ambos encabezan el trabajo de preparación y seguimiento de los jugadores durante esta última instancia, clave para avanzar en la definición del equipo que representará a la provincia en territorio chileno.

Con la última concentración en marcha, el básquet masculino santacruceño se prepara para afrontar los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026, una competencia que representa una oportunidad para sumar experiencia, consolidar el trabajo colectivo y defender los colores de la provincia en el ámbito patagónico.