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La provincia de Santa Cruz continúa dando pasos firmes en la organización de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2027, evento que reunirá a jóvenes deportistas de la Patagonia argentina y las regiones del sur de Chile. En ese marco, representantes de los entes deportivos de ambos países desarrollaron una intensa agenda de trabajo en Río Gallegos, donde evaluaron infraestructura deportiva y conocieron las ciudades que serán sede de las distintas disciplinas.

Durante la última jornada de la Primera Reunión Ordinaria del Ente Deportivo Patagónico (EPADE), autoridades de Piedra Buena, Puerto San Julián y Caleta Olivia realizaron la presentación institucional de sus localidades, destacando la infraestructura, capacidad organizativa y el compromiso asumido para recibir competencias de los Juegos Binacionales.

Los referentes de cada provincia también visitaron el gimnasio del Hispano Americano.

Por Puerto San Julián participaron la subsecretaria de Recreación y Deportes, Ana Paula Arregui, y la directora de Deportes, Soledad Pérez. En representación de Piedra Buena estuvieron presentes la intendenta Analía Farías, el secretario de Deportes Martín Fernández y el director general de Deportes Renzo Baleta. Por Caleta Olivia asistió el secretario de Deporte, Cultura y Turismo, David Jones.

Asimismo, los representantes deportivos de Chile y Argentina recorrieron distintos espacios que serán escenario de las competencias en Río Gallegos. La visita incluyó las instalaciones del Club Deportivo Hispano Americano, el Club Boca Río Gallegos, el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD), la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios y el Atlético Boxing Club.

La capital santacruceña tendrá un rol central durante la competencia, ya que será sede de disciplinas como fútbol masculino, atletismo, natación, básquet femenino y judo, recibiendo a cientos de atletas de toda la región patagónica.

Las recorridas permitieron a las autoridades conocer en detalle el estado de los recintos deportivos y avanzar en la planificación logística del evento. Desde la organización destacaron la colaboración de las instituciones deportivas y agradecieron la predisposición de las autoridades de cada club para mostrar las instalaciones donde se desarrollarán las competencias.

Los integrantes del Ente Patagónico Deportivo también visitaron la obra de la Liga Independiente.

Como cierre del encuentro, se realizó un balance general de las jornadas de trabajo y se efectuó la entrega de presentes a las delegaciones participantes, reafirmando el espíritu de integración que caracteriza a los Juegos Binacionales de la Araucanía.