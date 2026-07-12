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Entre el viernes 3 y el domingo 5 de julio, la ciudad de Santiago del Estero recibió una nueva edición del Campeonato Argentino de Newcom, una de las competencias más importantes del calendario nacional, que reunió a equipos de distintos puntos del país.

Santa Cruz tuvo una presencia destacada con representantes que dejaron en alto a la provincia. En la categoría +50 A, el club CEDEFYS de Puerto San Julián alcanzó la gloria al consagrarse bicampeón argentino, completando una actuación brillante e invicta durante todo el certamen.

La copa en alto y el festejo desatado.

Con este nuevo título, CEDEFYS reafirmó su liderazgo en la disciplina y se posicionó como el mejor equipo del país en el máximo nivel de la categoría, condición que mantendrá durante la temporada 2026 y todo el 2027.

Por su parte, el club El Trébol de El Calafate también dijo presente en la categoría +50 A, representando a la provincia con una sólida actuación y demostrando el crecimiento sostenido del newcom santacruceño en el escenario nacional.

Además, El Trébol logró un destacado cuarto puesto en la categoría +60 Nivel B, compitiendo de igual a igual en un torneo de alto nivel y reflejando el compromiso, la preparación y la pasión de sus integrantes.

Desde la Federación Santacruceña de Vóley (FESAVOL) destacaron el desempeño de ambas instituciones y felicitaron a los equipos por su esfuerzo y dedicación, resaltando que estos resultados consolidan el crecimiento del newcom en Santa Cruz y su presencia cada vez más fuerte dentro del deporte argentino.

El campeonato volvió a poner en evidencia el gran momento que atraviesa la disciplina en la provincia, con clubes que siguen sumando experiencia, títulos y protagonismo en las principales competencias nacionales.