Un grupo de 13 atletas de Santa Cruz competirá este fin de semana en Chile en la 3ª versión de la Posta Histórica “Bajando Pa. Puerto Aysén”, una carrera de relevos que recorrerá aproximadamente 72 kilómetros sobre ruta y que reunirá a equipos mixtos de la Patagonia.

Entre los representantes estará Gabriel Torres, conocido como “El Cuervo”, integrante del grupo Hijos del Viento, quien representará a Las Heras dentro del equipo que competirá bajo la Asociación Atletas Máster de Santa Cruz.

Gabriel “El Cuervo” Torres durante un entrenamiento en la zona de la Laguna de los Patos, en Las Heras, donde prepara cada competencia de la temporada.

La prueba se disputará este domingo en formato posta, con 13 corredores por equipo, donde cada atleta cubrirá alrededor de 7 kilómetros. El resultado final dependerá de la suma de los tiempos individuales, lo que convierte a la competencia en un verdadero desafío colectivo.

“Es algo nuevo para mí, porque siempre corrí de manera individual. Acá se compite en equipo y cada segundo cuenta para la clasificación final”, expresó Torres en la previa del viaje.

El equipo estará integrado además por Dina Almendra y Andrea Benítez, también atletas de Las Heras, junto a corredores de Caleta Olivia: Daniel Borquez, Daniel Soria, Alex Maldonado, Gustavo Machuca, Emanuel Ainequeo, Gustavo Mendoza, Daina Morales, Agustina Quispe, Fernanda Berenguel y Paula Castro Asencio.

Dina Almendra, una de las atletas de Las Heras que integrará el equipo santacruceño en la Posta Histórica de Puerto Aysén.

La delegación arribará el sábado a Puerto Aysén, donde será recibida con alojamiento y comida incluidos, para competir el domingo en una carrera que convoca a cientos de atletas del sur chileno.

Para Gabriel Torres, esta será la segunda competencia del año 2026. Luego, el próximo 28 de febrero, competirá en Puerto Deseado en una prueba de 9 kilómetros.

Desde la Asociación Atletas Máster de Santa Cruz destacaron la importancia de estos encuentros que fortalecen la integración deportiva entre Argentina y Chile.