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La instancia provincial reunió a atletas de distintas localidades santacruceñas, quienes participaron en las diferentes disciplinas con el objetivo de conseguir la clasificación a los Juegos Nacionales Evita. La competencia nacional se desarrollará en Mar del Plata del 18 de noviembre, donde los representantes provinciales tendrán la posibilidad de medirse con deportistas de todo el país.

En atletismo, Santa Cruz estará representada por Jazmín Aylen Martínez y Joel Luna, de Las Heras; Nazareno Infante y Siomara Ramírez, de Río Gallegos; Máximo Longo, de Caleta Olivia; Thiago Miller, de Pico Truncado; y Bianca Arzest, de Puerto San Julián.

En natación, los clasificados son Jazmín Alcocer, de Río Gallegos; Andrés Pujol, de Perito Moreno; Emma Brizuela Iturriza, de Pico Truncado; Olivia Martínez Perez, de Puerto Deseado; y Owen Tarraga Alcose, de Puerto San Julián.

La disciplina boccia también tendrá representación santacruceña en Mar del Plata. Omar Gómez, de Río Gallegos, logró la clasificación en la categoría BC3, mientras que Oliver Allende, de Puerto San Julián, será el representante provincial en la categoría BC1.

Por su parte, en tenis de mesa PCD obtuvieron su lugar en la instancia nacional Zaira Abigail Laime, de Puerto Deseado; Axel Leandro Bertolaza, de Puerto San Julián; y Jeremías Aybar, de Caleta Olivia.

De esta manera, deportistas de Río Gallegos, Las Heras, Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto San Julián, Perito Moreno y Puerto Deseado conformarán la representación santacruceña en las distintas disciplinas de deporte adaptado.

La clasificación representa una nueva oportunidad para que los deportistas de la provincia puedan competir en el escenario nacional y continuar desarrollando sus trayectorias deportivas, al tiempo que pone en valor el crecimiento del deporte adaptado y la participación de atletas de distintas localidades de Santa Cruz.

Con la instancia provincial concluida y los nombres ya definidos, los representantes santacruceños comenzarán a prepararse para el desafío nacional, con la expectativa de llevar los colores de la provincia a lo más alto en los Juegos Nacionales Evita 2026.