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El vóley de Santa Cruz tuvo una actuación para destacar en el CAPAPROV 2026, que llegó a su fin este jueves 1 de octubre en la localidad pampeana de Eduardo Castex. La provincia consiguió por primera vez en la competencia un total de cuatro podios, resultado del desempeño de sus equipos en las categorías Sub 12 y Sub 13, tanto en la rama femenina como masculina.

El logro más destacado fue el subcampeonato obtenido por el seleccionado Sub 13 masculino, que protagonizó una disputada final ante Río Negro. El conjunto santacruceño cayó por 0-2, con parciales de 18-25 y 22-25, pero cerró una campaña que le permitió quedarse con una valiosa medalla de plata.

A los cuatro podios se sumaron tres terceros puestos.

En Sub 12 femenino, Santa Cruz derrotó con autoridad a Tierra del Fuego por 2-0, con parciales de 25-18 y 25-12, para quedarse con la medalla de bronce.

También obtuvo el tercer lugar el seleccionado Sub 12 masculino, que superó a Chubut por 2-0 en un encuentro de gran paridad. Los parciales fueron 26-24 y 25-21.

En tanto, el Sub 13 femenino completó el póker de podios santacruceños al imponerse por 2-0 ante La Pampa, con dos parciales de 25-20.

Un reconocimiento para el arbitraje santacruceño

La participación de Santa Cruz no se limitó a los resultados deportivos. El Colegio de Árbitros de Vóley Santacruceño también tuvo una presencia destacada durante el certamen, con dos representantes que fueron convocados para dirigir partidos decisivos.

Thomas Díaz Liñan fue designado como primer juez de la final Sub 12 masculina, mientras que Matías Soto tuvo una doble participación en instancias definitorias: fue primer juez de la final Sub 13 femenina y segundo juez de la final Sub 12 femenina.

Las designaciones representan un reconocimiento al trabajo realizado durante el año y a la formación permanente de los árbitros santacruceños, que continúan ganando protagonismo dentro de la competencia regional.

Un cierre que deja una marca

El balance del CAPAPROV 2026 deja a Santa Cruz con cuatro podios y una presencia arbitral en tres finales, en una actuación que marca un nuevo capítulo para el vóley de la provincia.

Más allá de las medallas, el certamen volvió a poner en escena el trabajo que se desarrolla diariamente en los clubes, el compromiso de los cuerpos técnicos y el acompañamiento de las familias que sostienen el crecimiento de los jóvenes deportistas.

Desde la Federación Santacruceña de Vóleibol (FeSaVol) destacaron el esfuerzo de cada jugador y jugadora que formó parte de la competencia, así como el trabajo de entrenadores, árbitros y familias.

El CAPAPROV 2026 deja así una imagen significativa para el vóley santacruceño: una generación de jóvenes que comienza a construir su propio camino en la competencia patagónica y que, con cuatro podios, permitió escribir una nueva página en la historia del deporte provincial.