Your browser doesn’t support HTML5 audio
Con el objetivo de fortalecer la formación continua de quienes se desempeñan en el ámbito de la actividad física, el deporte y la promoción de la salud, se realizará el Simposio de Actualización en Ciencias del Ejercicio, el Deporte y la Salud, una propuesta académica destinada a profesores de Educación Física, estudiantes, líderes deportivos y personas interesadas en el desarrollo profesional del sector.
El Simposio busca convertirse en un espacio de actualización científica e intercambio de conocimientos, promoviendo el acceso a herramientas respaldadas por evidencia que permitan mejorar las prácticas profesionales y contribuir a la construcción de hábitos saludables en la comunidad.
La modalidad de cursado combinará instancias virtuales y presenciales. Para obtener la acreditación será obligatoria la participación en los cuatro encuentros virtuales y en una jornada presencial. Con el propósito de garantizar el acceso a profesionales de toda la provincia, las actividades presenciales se desarrollarán en diferentes sedes de Santa Cruz.
El cronograma de clases virtuales comenzará el sábado 25 de julio, de 9:00 a 13:00 horas. El segundo encuentro se llevará a cabo el 1 de agosto, mientras que las dos últimas jornadas están previstas para el 26 de septiembre y el 17 de octubre, siempre en el mismo horario.
La primera sede presencial será Río Gallegos, donde las actividades se desarrollarán los días 29 y 30 de agosto. En tanto, la organización informó que en los próximos días se anunciarán las cuatro sedes restantes, completando el recorrido provincial previsto para esta edición del Simposio.
Con esta iniciativa, la capacitación apunta a acercar contenidos de calidad a profesionales de todas las regiones de Santa Cruz, fortaleciendo la formación permanente y promoviendo una visión integral de las ciencias del ejercicio, el deporte y la salud.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia