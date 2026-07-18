Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Federación Santacruceña de Voleibol continúa avanzando con la preparación de sus representativos para el Campeonato Patagónico Promocional de Selecciones (CAPAPROV) 2026. En ese marco, entre el 14 y el 16 de julio se desarrolló una nueva concentración en Puerto Santa Cruz, destinada a las preselecciones Sub 12 y Sub 13 Femenino, junto al seleccionado Sub 13 Masculino.

La actividad contó con el acompañamiento del Municipio de Puerto Santa Cruz y reunió a jugadoras, jugadores y cuerpos técnicos que llevaron adelante intensas jornadas de entrenamiento con el objetivo de consolidar el trabajo colectivo de cara al certamen regional, que se disputará del 30 de septiembre al 4 de octubre en Eduardo Castex, provincia de La Pampa.

Durante la concentración estuvo presente el presidente de la Federación Santacruceña de Voleibol, Raúl Márquez, quien acompañó las tareas desarrolladas por los entrenadores y destacó el compromiso, la dedicación y el crecimiento que vienen mostrando las distintas categorías en esta etapa de preparación.

Desde la entidad explicaron que, por cuestiones técnicas y logísticas, la preselección masculina Sub 12 no pudo participar de esta convocatoria. No obstante, el plantel se incorporará a la próxima concentración, prevista entre el 21 y el 23 de agosto, cuya sede será confirmada en las próximas semanas.

Con este nuevo encuentro, la Federación continúa fortaleciendo el proceso de formación de los seleccionados provinciales, apostando al desarrollo deportivo y al trabajo coordinado entre clubes, entrenadores y dirigentes para llegar en las mejores condiciones al CAPAPROV.

Un mensaje de apoyo para las jugadoras de Gobernador Gregores

En el marco de la concentración, la Federación Santacruceña de Voleibol también manifestó su solidaridad con las jugadoras Vesna Sosa, integrante de la preselección Sub 12 Femenina, y Sharon Roa, de la Sub 13 Femenina, ambas representantes de la localidad de Gobernador Gregores.

Las deportistas sufrieron un accidente vehicular mientras se trasladaban hacia Puerto Santa Cruz para participar de la concentración. Afortunadamente, el hecho no presentó consecuencias de gravedad. Tras ser atendidas en un centro de salud, ambas recibieron el alta médica durante la jornada del miércoles.

A través de un comunicado, la Federación expresó sus deseos de una pronta recuperación y envió un afectuoso saludo a las jugadoras y a sus familias, con la expectativa de que puedan regresar muy pronto a las canchas para continuar formando parte del proceso deportivo de los seleccionados santacruceños.