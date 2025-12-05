Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La maquinaria deportiva santacruceña quedó oficialmente en marcha. Este viernes por la mañana, desde el Albergue Deportivo Provincial, partió la delegación que representará a Santa Cruz en los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025, cuya sede este año será La Pampa. El contingente supera los 180 jóvenes atletas oriundos de distintas localidades, que comenzaron su recorrido en Río Gallegos, hicieron escala en Puerto San Julián y completarán el ascenso de deportistas en Caleta Olivia, punto desde el cual emprenderán el tramo final hacia los escenarios oficiales.

Los preparativos antes de partir y “agarrar ruta”.

La coordinación y el operativo contó con el acompañamiento del Gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y su Secretaría de Deportes, que viene trabajando en la arquitectura logística del viaje. El secretario de Estado de Deporte y Recreación, Gabriel Murúa, estuvo presente para despedir a la delegación junto a los subsecretarios Gonzalo Mansilla y Ezequiel Artieda.

Los pibes y pibas riogalleguenses posando antes de viajar.

“He trabajado muchas veces en concentraciones y en la organización de estos Juegos y conozco de cerca la inversión que demanda para la provincia. Ayer pude conversarlo con el gobernador Claudio Vidal, valorando el esfuerzo que se realiza para que nuestros deportistas estén presentes representando a Santa Cruz en esta nueva edición de la Araucanía”, sostuvo Murúa

La edición 2025 tendrá como ejes principales a Santa Rosa, General Pico, General Acha y Eduardo Castex, además de subsedes en Toay, Ataliva Roca, Quehue y Miguel Riglos. El acto inaugural está previsto para el domingo a las 20 en el Auditorio del Centro Cívico de Santa Rosa, mientras que la clausura se realizará el jueves 11 a las 20 en el Club Estudiantes.

El cronograma incluirá siete disciplinas, tanto en ramas masculinas como femeninas:

Santa Rosa: atletismo, judo, fútbol y básquet masculino

atletismo, judo, fútbol y básquet masculino Toay: ciclismo

ciclismo General Acha: básquet femenino y una de las sedes del vóley femenino

básquet femenino y una de las sedes del vóley femenino General Pico: fútbol femenino

fútbol femenino Ataliva Roca y Quehue: vóley femenino

vóley femenino Eduardo Castex: vóley masculino

vóley masculino Miguel Riglos: natación (con ceremonia propia el lunes a las 8)

Con expectativas en alza y entusiasmo, planificación y talento juvenil, Santa Cruz vuelve a competir en uno de los escenarios deportivos más relevantes de la Patagonia. La delegación parte con un objetivo claro: representar la identidad provincial con compromiso y orgullo.