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El sueño de Santa Cruz ya está en marcha. La delegación provincial emprendió viaje hacia la región de Los Ríos, Chile, donde este lunes comenzará una nueva edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026, una de las competencias más importantes del calendario deportivo patagónico.

La despedida tuvo como escenario el tradicional monumento al Gorosito, en Caleta Olivia, donde los representantes santacruceños participaron de la fotografía oficial antes de continuar su recorrido hacia territorio chileno. El encuentro contó con la presencia del secretario de Estado de Deporte, profesor Gabriel Murúa; el subsecretario de Deportes, Gonzalo Mansilla; el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo; y el secretario de Cultura, Deporte, Turismo y Juventud de la ciudad, David Jones.

La delegación está integrada por deportistas y equipos técnicos de distintas disciplinas, entre ellas fútbol, básquet, vóley, judo, tenis de mesa, natación y ciclismo, que representarán a la provincia en esta nueva edición de los juegos.

La 33ª edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026 se desarrollará del 25 al 31 de octubre.

En la previa del viaje, el secretario de Estado de Deporte, Gabriel Murúa, acompañó a los seleccionados y encabezó la entrega de indumentaria deportiva a los atletas que vestirán los colores de Santa Cruz durante la competencia. Las actividades incluyeron encuentros con los equipos de vóley femenino y masculino en Puerto San Julián y con el seleccionado de ciclismo en Jaramillo, en el marco de las concentraciones preparatorias.

Desde la Secretaría de Estado de Deporte destacaron el trabajo articulado con las localidades que recibieron a los seleccionados durante esta etapa, entre ellas Puerto San Julián, Cañadón Seco y Jaramillo, que colaboraron con la preparación de los representantes provinciales en vóley, básquet y ciclismo. Asimismo, remarcaron el compromiso de las autoridades locales y la inversión impulsada por el gobierno para concretar estas acciones y fortalecer las políticas deportivas.

Con la preparación finalizada y el viaje en marcha, los deportistas santacruceños afrontan el desafío con entusiasmo, compromiso y el orgullo de representar a su provincia en una competencia que promueve el desarrollo deportivo, la integración regional y el intercambio entre jóvenes de la Patagonia argentina y chilena.

La ilusión ya está puesta en Valdivia y en toda la región de Los Ríos. Santa Cruz buscará ser protagonista en cada disciplina, respaldada por el esfuerzo de sus atletas, el trabajo de los cuerpos técnicos y el acompañamiento de toda la comunidad.

La cuenta regresiva terminó y el sueño está en marcha. Santa Cruz ya viaja para dejar su huella en los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026.