Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo, Santa Cruz dijo presente en el acto oficial de apertura de los Juegos Binacionales de la Araucanía, realizado en la localidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. El subsecretario de Deportes, Ezequiel Artieda, acompañó a las delegaciones provinciales de atletismo, básquet masculino, fútbol masculino, judo y ciclismo, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo deportivo juvenil.

Con la antorcha ya encendida, comenzó una nueva edición de esta histórica competencia patagónica que une a las provincias argentinas y regiones chilenas bajo los valores del deporte, el esfuerzo y la integración.

, la selección masculina de fútbol hizo su estreno ante la región de Biobío.

El debut santacruceño no tardó en mostrar sus primeros resultados positivos. El fútbol femenino abrió la jornada con una contundente victoria por 6 a 0 frente a Aysén, con goles de Agostina Gauto, Bianca Bustos, Mariana González, Nataly Gómez y dos tantos de Kiara Galaz.

En básquet masculino, Santa Cruz inició su participación con un triunfo por 73 a 50 frente a Los Ríos.

En atletismo, Santa Cruz también tuvo un inicio destacado:

– Brisa Rayleff finalizó 5° en Lanzamiento de Disco.

finalizó 5° en Lanzamiento de Disco. – Abril Pettazi obtuvo el 4° lugar en los 1500 metros llanos.

obtuvo el 4° lugar en los 1500 metros llanos. – Agustín Bazán alcanzó el 5° puesto en la misma prueba.

alcanzó el 5° puesto en la misma prueba. –Jeremía James se quedó con el 1° lugar en Salto en Alto, consagrándose nuevamente campeón y marcando 2.01 metros. El atleta de Río Gallegos se convirtió así en bicampeón de la disciplina, tras obtener el oro en 2024 en Coyhaique y el bronce en 2023 en Río Negro.

La natación fue una de las disciplinas que cosechó los mejores resultados.

El vóley femenino también celebró su debut con un sólido triunfo por 3 a 0 frente a Los Ríos. Más tarde, en un partido vibrante que se extendió al tiebreak, superó a Neuquén por 3 a 2 con parciales de 20-25, 25-20, 21-25, 27-25 y 15-11, ilusionándose con avanzar en la competencia.

La natación masculina y femenina sumó medallas y marcas de excelencia para Santa Cruz. Dana García y Lourdes Bicocca se subieron al podio en pruebas combinadas y de espalda:

-400 metros combinados: 1° Dana García (5m05s), 2° Lourdes Bicocca (5m09s).

(5m05s), 2° (5m09s). -200 metros espalda: 1° Dana García (2m21,15s).

El atletismo santacruceño, presente en los Juegos de la Araucanía.

Además, García obtuvo el 2° puesto en los 100 metros libres con un registro de 59,99 segundos.

En tanto, la selección masculina de fútbol hizo su estreno ante la región de Biobío y cayó por la mínima diferencia (1-0). Este lunes enfrentará a Los Lagos en búsqueda de sumar sus primeros puntos.

Por su parte, el básquet femenino debutó con derrota ante Biobío por 65 a 41 y volverá a competir este lunes frente a Río Negro. En el caso del básquet masculino, Santa Cruz inició su participación con un triunfo por 73 a 50 frente a Los Ríos.