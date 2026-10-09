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El boxeo de Santa Cruz volvió a tener presencia en el ámbito nacional con la participación de sus representantes en el Torneo Nacional Juvenil Masculino, donde los jóvenes deportistas consiguieron resultados que reflejan el esfuerzo y la dedicación puestos en su preparación.

Uno de los resultados más destacados fue el de Héctor Ezequiel Jara, quien alcanzó el subcampeonato nacional y se quedó con el segundo puesto de la competencia. Por su parte, Máximo Cáceres completó una importante actuación al finalizar en la tercera posición, sumando otro resultado relevante para la representación santacruceña.

Desde la Secretaría de Estado de Deporte expresaron su reconocimiento a ambos boxeadores por el desempeño demostrado durante el certamen y felicitaron a la Federación Santacruceña de Box por el trabajo desarrollado en la preparación y el acompañamiento de los deportistas.

Asimismo, destacaron la labor del director técnico Sergio Sánchez, quien estuvo a cargo de guiar y acompañar a los jóvenes durante esta experiencia deportiva, brindándoles el apoyo necesario para afrontar una competencia de alcance nacional.

Los resultados obtenidos ponen en valor el trabajo conjunto entre los deportistas, el cuerpo técnico y la federación, además de representar una oportunidad de crecimiento y aprendizaje para los jóvenes boxeadores de la provincia.

De esta manera, Santa Cruz continúa fortaleciendo su presencia en el boxeo nacional juvenil, con resultados que reconocen el compromiso de sus representantes y contribuyen al desarrollo de la disciplina en el ámbito provincial.