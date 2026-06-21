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La pasión por la Selección Argentina volverá a reunir a los santacruceños en una propuesta pensada para toda la familia. La Secretaría de Deportes de Santa Cruz, en conjunto con el Atlético Boxing Club, organizó una convocatoria para seguir el próximo compromiso del conjunto nacional en pantalla gigante.

El evento se desarrollará desde las 13 horas en las instalaciones ubicadas en Provincias Unidas 106, donde vecinos y aficionados podrán disfrutar del encuentro en un ambiente festivo y con acceso totalmente gratuito.

Además de la transmisión del partido, la jornada contará con premios y sorteos durante todo el encuentro, así como también un espacio destinado al intercambio de figuritas, una actividad que se ha convertido en un clásico entre los seguidores del fútbol y coleccionistas.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca fortalecer el encuentro comunitario y acompañar a la Selección Argentina en cada presentación, compartiendo la emoción y el orgullo que genera el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Bajo el lema “Vení con tu familia y alentemos todos juntos a la Scaloneta”, la invitación está abierta a personas de todas las edades para vivir una verdadera fiesta celeste y blanca en Santa Cruz.