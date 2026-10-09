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En la etapa final de preparación, el cuerpo técnico continúa evaluando a las jóvenes deportistas convocadas, en busca de conformar el equipo que defenderá los colores santacruceños en una de las competencias más importantes del calendario deportivo juvenil de la región patagónica.

La convocatoria reúne a jugadoras de distintas localidades de la provincia. Por Río Gallegos fueron seleccionadas Candela Parolin Bilancioni, Zamira Pardo, Sofía Manrique, Ruiz Díaz Palavecino, Malén Bazán, Julieta Fernández Facchini, Lucila Juárez, Morena Giuliana Rajoy y Kiara López. También forman parte del preselectivo Maia Martina Carpio y Renata Gómez Noriega, de Río Turbio; Stefania Alessandra Pieroni Sayago, de Caleta Olivia; Tania Rasguido, de Cañadón Seco; y Maitena Soria y Luciana Baigorria Burgos, de Pico Truncado.

Eduardo Aguilar, técnico de la selección santacruceña.

El equipo de trabajo está encabezado por Eduardo Aguilar, de Río Gallegos, como director técnico, acompañado por Roberto Galeano, de Puerto San Julián, en la función de asistente técnico. Ambos están a cargo de la preparación y evaluación de las jugadoras durante esta instancia decisiva, previa a la definición del plantel definitivo.

Desde la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación destacaron la importancia de continuar acompañando el desarrollo deportivo de las jóvenes de diferentes puntos de Santa Cruz, promoviendo oportunidades de crecimiento y fortaleciendo el deporte provincial con una mirada federal.

La última concentración se está llevando a cabo en las instalaciones del CePARD.

Con la última concentración en marcha, el preselectivo femenino se encamina hacia la conformación definitiva del equipo que viajará a Valdivia para afrontar los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026. El desafío será representar a Santa Cruz de la mejor manera, en una experiencia que combina competencia, aprendizaje y crecimiento para las jóvenes deportistas.

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