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Santa Cruz ya tiene definido el plantel que representará a la provincia en la disciplina natación durante los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026, que se desarrollarán del 25 al 31 de octubre en la región de Los Ríos, Chile.

La nómina fue confirmada durante este fin de semana y cuenta con una fuerte presencia de deportistas de Río Gallegos, quienes tendrán la responsabilidad de vestir los colores de Santa Cruz en una de las competencias deportivas juveniles más importantes de la Patagonia.

En la rama femenina, el equipo titular estará conformado por Lourdes Bicocca, Zoe Acuña, Jana Manriquez, Pía Albornoz, Federica Lucero y Luciana Romero, todas representantes de Río Gallegos. Como suplentes fueron seleccionadas Juana Sesnic, Trinidad Vivar, Zoe Robaccio, Emily Becker, Mia Ciena y Violeta Amuchástegui, también de la capital santacruceña.

Por el lado masculino, los titulares serán Lautaro Tedesco, Joaquín Zuleta, Mariano Kero, Santiago Maiale, Benjamín Nuñez y Santiago Brigatto, todos de Río Gallegos. La lista de suplentes está integrada por Ariel Manriquez, Lucas Agüero, Valentino Mattio, Román Aybar, Gael Perpignan y Ramiro Subiabre. En este grupo se destaca además la presencia de Valentino Mattio y Gael Perpignan, representantes de El Calafate.

El seleccionado contará con Andrés Bicocca, de Río Gallegos, como director técnico, mientras que Rocío Aluminé, de Puerto San Julián, tendrá a su cargo la función de delegada durante la competencia.

Con el plantel definido, los nadadores y nadadoras santacruceños comienzan a transitar la etapa final de preparación de cara al gran desafío internacional. La delegación provincial viajará a Chile con el objetivo de competir al máximo nivel y representar a Santa Cruz en una nueva edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía.

La presencia mayoritaria de atletas de Río Gallegos vuelve a poner en evidencia el crecimiento de la natación en la provincia y el trabajo que se viene realizando en las categorías formativas, que ahora tendrán la oportunidad de medirse con jóvenes representantes de distintas provincias argentinas y regiones del sur de Chile.