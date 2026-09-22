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El Complejo Cultural fue escenario este fin de semana de una nueva competencia de E-Sports Promocionales, en el marco de los Juegos Santacruceños Santa Cruz Puede, una propuesta que reunió a más de 150 competidores de distintos puntos de la provincia.

La jornada tuvo lugar en “La Santa Gamer”, donde los participantes protagonizaron una intensa jornada de desafíos y competencia, demostrando sus habilidades en distintas disciplinas vinculadas al mundo de los videojuegos.

El encuentro contó con la participación de representantes de Río Gallegos, 28 de Noviembre, Comandante Luis Piedra Buena y Perito Moreno, quienes llegaron con el objetivo de avanzar a la próxima instancia y conseguir un lugar entre los representantes de Santa Cruz que viajarán a Mar del Plata.

Luego de las diferentes instancias de competencia, quedaron definidos los tres jugadores que tendrán la responsabilidad de representar a la provincia. En FIFA 26 Masculino, el ganador fue Julián Marini, de Comandante Luis Piedra Buena, mientras que en FIFA 26 Femenino la clasificación quedó en manos de Luisana Fajardo, también representante de Piedra Buena.

Por su parte, Ian Mac Lean, de Río Gallegos, se quedó con la clasificación en Clash Royale Masculino y completó la nómina de representantes santacruceños que viajarán a Mar del Plata.

De esta manera, los Juegos Santacruceños Santa Cruz Puede volvieron a ofrecer un espacio para el desarrollo y la competencia de los deportes electrónicos, con una convocatoria que reunió a jugadores de diferentes localidades y permitió poner en escena el crecimiento de los E-Sports dentro de la propuesta deportiva provincial.

Con sus representantes ya definidos, Santa Cruz tendrá ahora el desafío de trasladar todo lo demostrado durante la competencia provincial a la próxima instancia en Mar del Plata, donde Julián Marini, Luisana Fajardo e Ian Mac Lean buscarán dejar a la provincia en lo más alto.