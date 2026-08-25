Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El tenis convencional ya tiene a sus representantes santacruceños para los Juegos Nacionales Evita. Este lunes se desarrolló en las instalaciones del Tennis Club de Río Gallegos la instancia provincial de los Juegos Santacruceños “Santa Cruz Puede”, donde se definieron las plazas para la competencia nacional.

En la rama masculina, el título quedó en manos de Santiago Fabrizzio Sotelo, representante de Río Gallegos, quien se quedó con el primer puesto y obtuvo así la clasificación para representar a Santa Cruz a nivel nacional.

El segundo lugar fue para Héctor Jesús Manuel Corimayo, de 28 de Noviembre, quien contó con el acompañamiento técnico de Néstor Parada durante la competencia.

En tanto, en la rama femenina, Julieta González, también representante de Río Gallegos, logró la clasificación de manera directa y se convirtió en la representante provincial en esta categoría.

De esta manera, el tenis convencional santacruceño tendrá presencia en la instancia nacional de los Juegos Evita, que se desarrollará del 4 al 11 de noviembre en Mar del Plata, donde los jóvenes de la capital provincial tendrán la oportunidad de medirse con representantes de todo el país.

La jornada disputada en el Tennis Club de Río Gallegos significó así un nuevo paso dentro del calendario de los Juegos Santacruceños “Santa Cruz Puede”, que continúa definiendo a los deportistas que llevarán la bandera de la provincia a la instancia nacional.

Con la clasificación de Sotelo y González, Río Gallegos suma nuevos representantes a la delegación santacruceña que se prepara para afrontar el desafío nacional en Mar del Plata.