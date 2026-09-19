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Santa Cruz ya tiene definidos a los cuatro deportistas que representarán a la provincia en el tenis de mesa de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026. Los nombres surgieron luego del selectivo femenino y masculino que se desarrolló este viernes en las instalaciones del CePARD, con la participación de jugadores provenientes de distintos puntos de la provincia.

Tras la jornada de competencia quedaron definidos los representantes que llevarán la bandera santacruceña a la próxima edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía. En la rama femenina, Sabrina Mosca, de Río Gallegos, obtuvo el primer puesto, mientras que Ámbar Aragón, representante de Caleta Olivia, finalizó en el segundo lugar.

En la rama masculina, el primer puesto quedó en manos de Diego Sparza, también de Río Gallegos, mientras que Lucas Aguilar, de la capital santacruceña, consiguió el segundo lugar. De esta manera, los cuatro deportistas conformarán la representación de Santa Cruz en la competencia binacional.

El selectivo reunió a deportistas de diferentes localidades y permitió definir a los jugadores que tendrán la responsabilidad de representar a la provincia en uno de los principales eventos deportivos juveniles de la región.

Los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026 se desarrollarán en la ciudad de Valdivia, Chile, del 24 al 31 de octubre. Allí, los representantes santacruceños tendrán la oportunidad de medirse con deportistas de las distintas delegaciones participantes y llevar los colores de la provincia a una nueva edición de esta tradicional competencia binacional.