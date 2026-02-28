Your browser doesn’t support HTML5 audio
Con cinco jugadores de la provincia de Santa Cruz, la selección de Newcom +50 viaja a disputar un torneo sudamericano a la República de Uruguay en las próximas horas, por lo que han concentrado desde hace unos días para estar en la mejor condición posible.
El equipo cuenta con cinco santacruceños como lo son Julio Brandan de Cañadón Seco, Laura Subiabre y Pedro Morales de Caleta Olivia, Elio Carlos Duran de Puerto Santa Cruz y Juan Marcelo Pereyra de Puerto Santa Cruz quienes integran el equipo nacional.
El torneo tendrá carácter sudamericano y será la primera vez que santacruceños integran un conjunto de Newcom nacional representando al país en este nivel de juego, siendo la disciplina de notable mayor crecimiento y agregando que continua en una notable expansión por todo el territorio nacional.
