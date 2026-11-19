Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una nueva oportunidad de crecimiento y una experiencia para atesorar. Santiago Sasso, jugador de la categoría 2014 del Club Talleres RG, tuvo la posibilidad de vivir una importante experiencia deportiva junto a la CAI de Comodoro Rivadavia, participando de una competencia que le permitió demostrar sus condiciones y compartir el fútbol con nuevos compañeros.

La oportunidad surgió durante la participación de Talleres RG en el torneo “Jóvenes Promesas”, disputado en Comodoro Rivadavia, donde Sasso fue observado por integrantes de la institución comodorense. A partir de ese seguimiento, recibió la invitación para incorporarse como refuerzo de CAI en el torneo “Lanús Tu Amigo”.

Durante el certamen, Santiago tuvo una destacada participación y recibió muy buenas devoluciones por parte del cuerpo técnico, que valoró su desempeño dentro del equipo. Además, fue protagonista de una experiencia que tuvo un cierre positivo desde lo deportivo: CAI logró quedarse con el tercer puesto del torneo.

Más allá del resultado, la convocatoria representó un reconocimiento al trabajo que el joven futbolista viene realizando en su formación y una oportunidad para continuar adquiriendo experiencia, afrontar nuevos desafíos y compartir entrenamientos y partidos en un contexto diferente.

Desde el Club Talleres RG manifestaron su orgullo por este tipo de oportunidades, que permiten a sus jugadores mostrar su talento, relacionarse con otras instituciones y seguir creciendo tanto dentro como fuera de la cancha.

El camino formativo también se construye a través de estas experiencias, que fortalecen la confianza, alimentan la ilusión y abren nuevas puertas para los jóvenes futbolistas.