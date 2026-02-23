Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con varios entusiasmados en la náutica encabezados por el profesor Eseiza se planifica en la zona de Río Turbio una “bajada del río” en conmemoración al descubrimiento de Agustín del Castillo en 1887, quien le dio forma a las primeras explotaciones del carbón en la región en 1887.

Por aquellos años el marino era inspector en Río Gallegos y mediante una expedición por el Río Gallegos y el Río Turbio , se llegó al descubrimiento de los yacimientos de carbón lo que dio origen luego a la explotación minera, por lo que la idea pasa por recordar mediante este homenaje aquella gesta de hace ya dos siglos.

Por ello la idea pasaría por arrancar de la unión de los dos ríos (Gallegos y Turbio) y por allí por el chorrillo El Zurdo pero se plantea una revisión competa del lugar, dado que algunos sauces obstaculizan el camino y ortos pormenores, por lo que los promotores de la idea trabajan en revisar si es navegable en toda su extensión.

La idea es una bajada anual que se transforme el tradicional y que a su vez sirva como homenaje al hecho histórico lo que le daría otros valor no solamente sentimental sino también recuperar parte del acontecimiento , por lo que avanzan en ese sentido, buscando además recordar a los pioneros y aprovechar las bellezas de la zona para la explotación turística.