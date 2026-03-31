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En las instalaciones del natatorio “Wenceslao Peisci” del Hispano Americano se realizaron el pasado fin de semana los encuentros selectivos para la conformación del equipo provincial que participará en los Juegos EPADE de este año, representando a la provincia de Santa Cruz, lo que tendrá lugar en la provincia de Neuquén del 20 al 24 de abril.

Luego de las pruebas realizadas y con la supervisión de los profesores y encargados de cada delegación, quedaron clasificados los equipos completos que representarán a Santa Cruz donde en femenino lo harán por Río Gallegos Anahí Aldana Merino, Luciana Moreno Silva, Emily Becker, Nicole Zoe Robacio, Violeta Amuchastegui, Sofía Borojovich, Juana Sesnic, Victoria Meza, Jordana Bernardi, Mía Cerra, Valentina Báez y Lara Capdevilla con la dirección técnica de Andrés Bibocca.

El equipo masculino tendrá a Francisco Pane Rodríguez, Agustín Rosell y Tomas Sequeira de El Calafate y a los galleguenses Santiago Maiale Galvez, Aziel Manriquez, Benjamín Nuñez, Diego Aybar, Ramiro Subiabre Fonseca, Mate Saldivia, Felipe Guittard, Liam James y Tiziano Mansilla con la conducción técnica de Pablo Argañaraz.

Ambas representaciones están ya encaminadas para integrar la delegación santacruceña, por lo que este selectivo clasificatorio a revestido una singular importancia para todos.