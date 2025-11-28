Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Tribunal de Disciplina Deportiva dio a conocer en las últimas horas las penas impuestas por distintas razones a jugadores y técnicos de la región, donde aparecen reconocidos protagonistas como el técnico del primer equipo de Escorpión Carlos “Pachín” Padin sobre quien recayó una pena de dos partidos.

La disposición fue emitida por el alto Tribunal que integran los doctores Pablo Iparraguirre, Raúl Borgna y Guillermo Beacom, los que dictaminaron mediante el expediente 5552/25, donde además se incluyen otras penalidades a varios jugadores y técnicos de la Patagonia y de todo el interior del país.

Otro de los penalizados del mismo equipo es Lucas Calismonte también del cuerpo técnico a quien le cabe la pena de 2 partidos, y dos jugadores del club como Román Cárdenas con 1 partido y Néstor Jones con otro partido como penalidad.

Sumado a ello aparece también con un partido de suspensión el jugador Enzo Mackenzie de Bancruz, y los jugadores de Unión Juan Aguero con un partido, Luciano Arias con dos partidos y Ignacio Aversa con dos partidos de suspensión.

Para los clubes que quedaron afuera no es problema porque tienen mucho por delante pero para los que siguen como Bancruz, la falta de algún jugador del plantel puede ser complicada, tal el caso de Mackenzie para los bancarios.