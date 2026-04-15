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Con 9 equipos dividios en dos zonas comenzará la acción para los chicos sub-18 del vóley santacruceño. En la Zona “A” estarán Municipal de San Julián, Boca de Río Gallegos, Municipal de Piedrabuena y Dante Cantarutti de Río Turbio. Mientras que en la Zona “B” estarán CeDeFyS de San Julián, Municipal de Gobernador Gregores, Choique de Caleta Olivia, Municipal de Puerto Santa Cruz y AMUVOCA de El Calafate.

El primer partido será el día viernes a las 17:30 horas entre CeDeFyS y Choique. La primera jornada terminará con el partido entre Dante Cantarutti y Boca a las 22:30 horas. El sábado los partidos comenzarán a las 9:30 horas y se repartirán en dos sedes. Se jugará en el gimnasio municipal y en el Nido Héroes de Malvinas.

Ese mismo día a las 18 horas tendrá lugar el acto oficial del torneo y luego se seguirá jugando hasta las 22 horas, con el partido que enfrente a Choique de Caleta Olivia con Gobernador Gregores.

El domingo se jugarán las instancias finales que comenzarán a las 9 horas y finalizarán a las 16 con la gran final del certamen.