En el trazado denominado “Las Bombas” en Puerto San Julián, se disputa este fin de semana una prueba doble de Enduro y de Motocross con participación de pilotos de toda la Patagonia, organizado por el Moto club local.

El dibujo tiene una distancia entre 10 y 12 kilómetros de dificultad de nivel medio, con poca arena y con trepadas y otros entremeses por lo que puede ser muy atractivo para todos los participantes.

La prueba tendrá su fecha de enduro el sábado desde las 11 de la mañana con la presencia de unidades de E1 hasta E5 (expertos, veteranos, debutantes etc, cada uno en su categoría)por lo que se deberán de registrar en tiempo y forma como sucede habitualmente y donde habrá incluso una vuelta previa de reconocimiento el sábado antes de la largada.

El domingo la carrera estará reservada para Motocross con las especificaciones técnicas y desde MX1 hasta Mx4 incorporándose también ATV libres y hasta 300 c.c., dirigidos por las autoridades encabezadas por los comisarios deportivos Julio Feu y Marcelo Lewis, quienes estarán a cargo del evento.

Las competencias de Enduro del día sábado comenzarán a las 12 horas, mientras que las pruebas de Motocross del domingo se desarrollarán entre las 15 y las 17 horas en el mismo escenario sanjulianense.