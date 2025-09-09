Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con mucha expectativa trabaja la organizadora Karina Puebla para llevar adelante la realización de la tercera edición de “Tehuelches Corre” en la región de El Calafate, con la trepada en el Cerro Huyliche, con una diferencia de nivel es de 800 metros, lo que la hace mas que dificultosa.

La prueba de “Trail Running” en ésta oportunidad esta siendo preparada para el 9 de enero, sobre las tres distancias habituales de 7, 13 y 25 kilómetros de distancia, con lo que implica el desnivel del terreno, esperando contar con una buena participación como la que siempre ha tenido la prueba en ediciones anteriores.

En ésta oportunidad se estima contar con unos 300 corredores de muchas partes del país que se acercan para competir en esta dura exigencia, cuya inscripción abre el próximo 29 de septiembre y lo hará con precios promocionales a ésta altura, y luego irá variando en la medida en que se acerque la fecha.

De todos modos la competencia que ha despertado mucho interés en las dos ediciones anteriores mas allá de la exigencia, suma a ello el paisaje que se puede observar desde las alturas en derredor de El Calafate lo que le otorga un interés mayor a todo lo que representa una prueba de alta resolución.