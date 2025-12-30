Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un marco de público realmente llamativo y una organización que no tuvo fallas, se llevó adelante la segunda fecha del torneo Binacional de Motocross que organizan argentinos y chilenos y que se corre habitualmente en Santa Cruz y en la región de Magallanes, con participación activa de pilotos de ambos países.

En ésta ocasión y luego de la fecha de apertura que tuviera lugar en Tres Lagos, esta segunda fecha congregó un muy buen número de participantes y contó con un marco de público importante para ver evolucionar a los pilotos y sus máquinas, desde los mas competitivos hasta los mas chicos.

Así se dieron muchos resultados interesantes luego de dos mangas de cada especialidad en el circuito de la Asociación Cuenca Moto Club, donde en la MX1 el ganador resultó ser Vicente Diaz con una notable performance, mientras que en MX2 la victoria se la llevó Ezequiel Espíndola seguido de Leandro Sosa y de Leonardo Joannas.

El podio de la MX3 mostró a Angel Benitez en el lugar mas alto, seguido de Jonathan Comigual y de Antonio Andrade mientras que en la MX4 Gustavo Lobos se llevó lo mejor del fin de semana y finalmente en la WMX Antonella Cárdenas superó al resto para quedarse con lo mejor, seguida de Romina Nahumovich y de Andrea Villegas.

También participaron los menores con los MX50 donde el primer lugar se lo llevó Ignacio Alarcón Gómez, seguido de Facundo Líendro y de Matheo Tellez, mientras que en MX65 el ganador fue Santiago Concha seguido de Alarcón Gómez y en MX85 Rafael Cárdenas se quedó con lo mejor sobre Lucas Boniciolli.

En cuatris y en QX125A Marcelo Olguín fue el ganador seguido de Emmott Gallardo y de Matheo Tellez y en QX125B lo mejor fue para Aaron Ormeño seguido de Tomás Biott y de Candela París y finalmente en ATV125Pro Renzo Montiel fue el ganador seguido de Santino Baeza y de Vicente Burgos Uribe.

Una verdadera fiesta del Motocross y un acompañamiento de la comunidad mas que interesante para darle lugar a esta segunda fecha que acomodó a varios pensando en la continuidad del torneo en 2026.