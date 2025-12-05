Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se definen este fin de semana los encuentros de semifinales de la Liga Sur de Voleybol en las categorías sub13 y sub16 y que disputarán sus encuentros a todo ritmo durante el fin de semana.

Si bien algunos encuentros se jugaron ya con TAIIU de la ciudad de Punta Arenas, el sábado a las 10.45 jugará el Boxing Club con el equipo de Amuvoca de El Calafate en Sub13, y a las 15 horas lo hará también el Boxing Club con el representante de Río Turbio Dante Cantarutti, partido que se disputará en sub16.

Luego y por esta tercera fecha el domingo se jugarán los encuentros en semifinales, vistos los resultados del día anterior, por lo que se esperan estos para definir posiciones en el torneo que esta llegando a su final.