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Los amantes del Fútbol de Salón en tendrán una noche de sábado para entretenerse con partidos definitorios de alto vuelo. Es que esta noche se disputarán los dos partidos finales del Torneo Regional 2026 que enfrentará a los equipos locales de Alumni y Deportivo Caseros contra los conjuntos Xeneizes de El Calafate y Chalia de Tres Lagos.

La primera final que dará comienzo a este sábado de súper acción será el duelo que enfrente a Alumni Futsal de Río Gallegos contra el conjunto Xeneize de El Calafate. El partido comenzará a las 21 horas en el gimnasio principal del Atlético Boxing Club.

La segunda final comenzará un poco más tarde. Será a las 21.30 horas en el gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha y enfrentará al equipo de Río Gallegos Deportivo Casero contra el de la localidad de Tres Lagos, Chalia Futsal.

Deportivo Caseros se medirá con el equipo de Tres Lagos en el Juan Bautista Rocha.

Los vencedores de esta instancia accederán automáticamente a disputar el Torneo Promocional “C” o también denominado Regional “C” Patagonia Sur, teniendo en cuenta los cambios organizativos que sufrió la discplina en este último tiempo.

Dos equipos de Río Gallegos ya están clasificados al Regional “B”

Vale señalar que dos equipos locales ya se metieron en el Torneo Regional de ascenso “B” Patagonia Sur. Nos referimos a Unión Santacruceña que venció en la final a Aston Villa de El Calafate y a SCD Patagonia, que ganó el partido decisivo por la no presentación de su rival, Patagonia Austral de El Chaltén. Según trascendió, habría sufrido a último momento inconvenientes con el transporte lo que imposibilitó su presencia en el partido final.

En definitiva, los equipos Unión Santacruceña y SCD Patagonia serán los representantes locales en el Torneo Regional de ascenso “B” de AFA.