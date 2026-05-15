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La acción comenzará este domingo en simultáneo. Por un lado, se enfrentarán, a partir de las 14 horas en cancha del Hispano Americano, el local frente a Unión Petroleros Privados.

En ese mismo horario, pero en cancha del Atlético Boxing Club, jugarán Talleres y Bancruz. Finalizado ese encuentro, se medirán también en la cancha Emilio “Pichón” Guatti, Unión Santacruceña y Ferrocarril YCF.

El último partido de los cuartos de final lo protagonizarán en el mismo escenario el equipo local del Boxing Club contra Boca. De esta forma quedarán definidos los cuatro equipos que irán en busca del campeonato.

Este sábado se juega la final del Clasificatorio al Regional

Tal como anticipó La Opinión Austral, este sábado 16 a las 16 horas en la cancha del Atlético Boxing Club se medirán el equipo local conducido tácticamente por Matías Clavel y el equipo de Bancruz dirigido por Carlos Padín.

El ganador de este partido entre el “Albiverde” y el “Azzurro” tendrá que enfrentarse en un nuevo partido definitorio frente al equipo de El Calafate, que este año será Newell’s Old Boys. De este encuentro saldrá el representante de la Liga Sur.

Una vez definido este partido, el ganador jugará un triangular con el representante de la Liga de la Cuenca Carbonífera y con el representante de la Liga Centro. Quien triunfe en ese triangular, será el representante de la provincia de Santa Cruz en el Torneo Regional 2026.

Vale señalar que ningún equipo de la Liga Norte quiso participar de este torneo clasificatorio.

Boxing y Bancruz irán por la clasificación. FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL