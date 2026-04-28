Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Hoy se realizó la entrega de la documentación requerida por la Junta Electoral para la presentación de listas. Además, se hizo entrega del padrón provisorio y del cronograma oficial de elección de Comisión Directiva en todos sus cargos y de la Comisión Revisora de Cuentas” postearon desde el Facebook oficial de la AIFB.

Según pudo conocer La Opinión Austral, hasta el momento serían dos las listas que competirán por dirigir los destinos del fútbol barrial. Por un lado, la lista Azul que encabezará el oficialismo con el actual presidente Martín Cortez y su comisión directiva. Por el otro, la lista Celeste y Blanca que juntará a ex dirigentes alineados con Adolfo “Turco” Cader, ex presidente de la asociación.

De esta forma, las fechas quedaron establecidas de la siguiente manera. La presentación de listas de candidatos tendrá lugar desde el 30 de abril hasta el 3 de mayo a las 20 horas. El período de impugnación de listas será desde el mismo 3 de mayo hasta el 5 de mayo hasta las 20 horas. La resolución de impugnaciones y oficialización de listas se hará el día 6 de mayo.

Finalmente, el 10 de mayo de 12 a 16 horas tendrá lugar la Asamblea General Extraordinaria donde se llevará adelante el acto eleccionario. Esto será en la sede la asociación. Ese mismo día se sabrá qué lista resultará ganadora.

Asimismo, desde la Asociación aclararon que habrá un período de campaña opcional entre los días 6 y 9 de mayo.